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На одном из рынков Киева произошел крупный пожар. Видео
Дым от пожара накрыл почти всю Оболонь.
В ночь на четверг, 27 сентября, в Киеве на улице Тимошенко горел рынок «Минский». Огонь охватил площадь около 200 квадратных метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Существует две версии чрезвычайного происшествия на Оболони. Первая - бутылка с зажигательной смесью, которую неизвестные бросили в один из павильонов. Об этом говорили очевидцы возгорания. Вторая - неполадки с проводкой. Так, сотрудники рынка утверждали, что перед пожаром искрился один из щитков.
Так или иначе, но пожар был таков, что дымом накрыло практически всю Оболонь. Пожарным, чтобы добраться до очага возгорания, пришлось взламывать двери нескольких торговых точек.
Огонь удалось локализовать лишь ближе к утру. При этом существовала опасность того, что могут сдетонировать баллоны с газом, установленные в ларьках с уличной едой.
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К счастью во время пожара обошлось без жертв и пострадавших. Причины возгорания установит следствие.
В ночь на четверг, 27 сентября, в Киеве на улице Тимошенко горел рынок «Минский». Огонь охватил площадь около 200 квадратных метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Существует две версии чрезвычайного происшествия на Оболони. Первая - бутылка с зажигательной смесью, которую неизвестные бросили в один из павильонов. Об этом говорили очевидцы возгорания. Вторая - неполадки с проводкой. Так, сотрудники рынка утверждали, что перед пожаром искрился один из щитков.
Так или иначе, но пожар был таков, что дымом накрыло практически всю Оболонь. Пожарным, чтобы добраться до очага возгорания, пришлось взламывать двери нескольких торговых точек.
Огонь удалось локализовать лишь ближе к утру. При этом существовала опасность того, что могут сдетонировать баллоны с газом, установленные в ларьках с уличной едой.
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К счастью во время пожара обошлось без жертв и пострадавших. Причины возгорания установит следствие.
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