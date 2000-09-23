» » Дело Скрипалей: появились неожиданные подробности. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Дело Скрипалей: появились неожиданные подробности. Видео

Дело Скрипалей: появились неожиданные подробности. ВидеоОдин из подозреваемых получил от Путина звание "Героя России".

Международные следователи установили настоящую фамилию отравителя Скрипалей.

Оказывается, один из двух подозреваемых британской полиции не Боширов, а Чепига, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Полковнику Главного управления разведки России - 39 лет. Чепига трижды был в Чечне, а в 2014 году даже получил от Путина звание "Героя России" за участие в неназванной миротворческой миссии.

Читайте также: Взрыв дома в Мурманске: появились неожиданные подробности

Британские следователи считают, что агенты под вымышленными фамилиями Петров и Боширов побывали в Солсбери и отравили экс-шпиона Скрипаля с дочкой.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: дело Скрипалей, подозреваемые

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:33 » Автор: Ирина Шевченко
     50
     0

Похожие новости по теме

Дело Скрипалей: подозреваемые дали интервью российскому СМИ. Видео Дело Скрипалей: подозреваемые дали интервью российскому СМИ. Видео

Боширов и Петров назвали целью визита в Солсбери осмотр собора.

В Сети показали ролик с «отравителями» Скрипалей. Видео В Сети показали ролик с «отравителями» Скрипалей. Видео

Мужчины останавливаются у витрины одного из магазинов.

Дело Сущенко: появились неожиданные подробности. Видео Дело Сущенко: появились неожиданные подробности. Видео

Точная цель ареста журналиста до сих пор неизвестна.

Появились неожиданные факты по делу гибели Чечетова. Видео Появились неожиданные факты по делу гибели Чечетова. Видео

Следователи нашли оружие бывшего нардепа.

Порошенко присвоил звание Героя Украины командиру 128 бригады. Видео Порошенко присвоил звание Героя Украины командиру 128 бригады. Видео

Президент поблагодарил воинам за мужество.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх