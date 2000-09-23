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Дело Скрипалей: появились неожиданные подробности. Видео
Один из подозреваемых получил от Путина звание "Героя России".
Международные следователи установили настоящую фамилию отравителя Скрипалей.
Оказывается, один из двух подозреваемых британской полиции не Боширов, а Чепига, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Полковнику Главного управления разведки России - 39 лет. Чепига трижды был в Чечне, а в 2014 году даже получил от Путина звание "Героя России" за участие в неназванной миротворческой миссии.
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Британские следователи считают, что агенты под вымышленными фамилиями Петров и Боширов побывали в Солсбери и отравили экс-шпиона Скрипаля с дочкой.
Международные следователи установили настоящую фамилию отравителя Скрипалей.
Оказывается, один из двух подозреваемых британской полиции не Боширов, а Чепига, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Полковнику Главного управления разведки России - 39 лет. Чепига трижды был в Чечне, а в 2014 году даже получил от Путина звание "Героя России" за участие в неназванной миротворческой миссии.
Читайте также: Взрыв дома в Мурманске: появились неожиданные подробности
Британские следователи считают, что агенты под вымышленными фамилиями Петров и Боширов побывали в Солсбери и отравили экс-шпиона Скрипаля с дочкой.
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