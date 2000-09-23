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Не подглядывать: тюлень ударил мужчину осьминогом. Видео
В Новой Зеландии каякер получил от тюленя осьминогом по лицу.
В Новой Зеландии австралией Кайл Малиндер отправился вместе с друзьями в заплыв на каяках возле Южного острова и получил от тюленя осминогом по лицу.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.
Во время тестирования камеры GoPro, группа заметила драку "огромного самца тюленя с осьминогом" в воде. Друзья остановились и стали наблюдать за противостоянием.
В какой-то момент тюлень подобрался к одной из лодок, высунулся и бросил осьминога в лицо Малиндеру, после чего уплыл.
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"Кажется, я оказался не в то время и не в том месте. Я такой: "Чувак, что только что произошло?". Это было странно - все прошло быстро, но я почувствовал все части осьминога на своем лице", - добавил каякер.
В Новой Зеландии австралией Кайл Малиндер отправился вместе с друзьями в заплыв на каяках возле Южного острова и получил от тюленя осминогом по лицу.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.
Во время тестирования камеры GoPro, группа заметила драку "огромного самца тюленя с осьминогом" в воде. Друзья остановились и стали наблюдать за противостоянием.
В какой-то момент тюлень подобрался к одной из лодок, высунулся и бросил осьминога в лицо Малиндеру, после чего уплыл.
Читайте также: Хит сети: любознательный тюлень покатался на байдарке. Видео
"Кажется, я оказался не в то время и не в том месте. Я такой: "Чувак, что только что произошло?". Это было странно - все прошло быстро, но я почувствовал все части осьминога на своем лице", - добавил каякер.
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