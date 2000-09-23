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Не подглядывать: тюлень ударил мужчину осьминогом. Видео

Не подглядывать: тюлень ударил мужчину осьминогом. ВидеоВ Новой Зеландии каякер получил от тюленя осьминогом по лицу.

В Новой Зеландии австралией Кайл Малиндер отправился вместе с друзьями в заплыв на каяках возле Южного острова и получил от тюленя осминогом по лицу.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.

Во время тестирования камеры GoPro, группа заметила драку "огромного самца тюленя с осьминогом" в воде. Друзья остановились и стали наблюдать за противостоянием.

В какой-то момент тюлень подобрался к одной из лодок, высунулся и бросил осьминога в лицо Малиндеру, после чего уплыл.

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"Кажется, я оказался не в то время и не в том месте. Я такой: "Чувак, что только что произошло?". Это было странно - все прошло быстро, но я почувствовал все части осьминога на своем лице", - добавил каякер.

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 Теги: тюлень, осьминог, драка

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Сегодня, 11:48 » Автор: Ирина Шевченко
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