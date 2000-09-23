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Смертельная авария у Тернополя: свежие подробности. Видео

Смертельная авария у Тернополя: свежие подробности. ВидеоСтало известно, кто погиб в ужасной аварии на Тернопольщине.

В результате аварии, случившейся вчера ночью вблизи села Черный Лес Збаражского района погиб 58-летний священник.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Галас.

Напомним, во вторник, 25 сентября, на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Около трех часов ночи вблизи села Черный Лес Збаражского района столкнулись автомобили марки "ВАЗ-2106" и "Фольксваген Поло".

По информации полиции, аварию спровоцировал водитель ВАЗа, который выехал на полосу встречного движения.

В результате столкновения погибли водитель ВАЗа и две его пассажирки. Как стало известно "Тернограду", за рулем «шестерки» находился 58-летний священник из Кременецкого района.

В результате аварии также на месте происшествия погибли две пассажирки - 54-летняя женщина из Киева и 48-летняя женщина из Донецкой области.

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В салоне "Фольксвагена" в момент аварии находилась семья из Хмельницка - муж, жена и их 17-летняя дочь. Они получили травмы и были госпитализированы в больницу. Угрозы жизни семьи нет.

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 Теги: ДТП, Тернопольская область

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Сегодня, 13:30 » Автор: Ирина Шевченко
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