Раздел: Видеоновости
Жители Крыма видели загадочный "корабль инопланетян". Видео
Крымчане думают, что видели в небе НЛО.
Жители Керчи сообщили, что вчера вечером, 26 сентября, в небе над Багерово они видели странное явление.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Крыма.
«Четыре светящиеся точки, выстраивающиеся в разные фигуры ...Пятая подлетала к ним на огромной скорости... Наблюдал это явление в Багерово. Сделал всего один кадр. Видео снять не получилось. Может быть, кто снимал, интересно было-бы посмотреть видео», - написали керчане.
Читайте также: Над Мексикой "засекли" загадочный корабль инопланетян
В соцсети керчане также делятся снимками и видео увиденного.
Жители Керчи сообщили, что вчера вечером, 26 сентября, в небе над Багерово они видели странное явление.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Крыма.
«Четыре светящиеся точки, выстраивающиеся в разные фигуры ...Пятая подлетала к ним на огромной скорости... Наблюдал это явление в Багерово. Сделал всего один кадр. Видео снять не получилось. Может быть, кто снимал, интересно было-бы посмотреть видео», - написали керчане.
Читайте также: Над Мексикой "засекли" загадочный корабль инопланетян
В соцсети керчане также делятся снимками и видео увиденного.
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