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Раздел: Видеоновости  
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Жители Крыма видели загадочный "корабль инопланетян". Видео

Жители Крыма видели загадочный "корабль инопланетян". ВидеоКрымчане думают, что видели в небе НЛО.

Жители Керчи сообщили, что вчера вечером, 26 сентября, в небе над Багерово они видели странное явление.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Крыма.

«Четыре светящиеся точки, выстраивающиеся в разные фигуры ...Пятая подлетала к ним на огромной скорости... Наблюдал это явление в Багерово. Сделал всего один кадр. Видео снять не получилось. Может быть, кто снимал, интересно было-бы посмотреть видео», - написали керчане.

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В соцсети керчане также делятся снимками и видео увиденного.

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 Теги: НЛО, Крым

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Сегодня, 15:12 » Автор: Ирина Шевченко
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