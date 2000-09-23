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Луценко отреагировал на "паспортный скандал" в Закарпатье. Видео
Генпрокурор пригрозил нарушителям лишением украинского гражданства.
Служба безопасности Украины начала расследование фактов выдачи венгерских паспортов жителям Закарпатской области.
Об этом сообщил журналистам генпрокурор Юрий Луценко, передает Хроника.инфо со ссылкой на "112 Украина".
"Уголовное производство открыто, ведет СБУ", - сказал он.
По словам Луценко, в вопросе двойного гражданства ситуация однозначна: за подобное правонарушение должна быть ответственность. Генпрокурор привел в пример беглого нардепа Андрея Артеменко, который был лишен украинского гражданства после обнаружения у него второго паспорта.
"Если в ходе следствия СБУ будут установлены такие случаи в отношении других лиц, любых - мэров, губернаторов, министров, пенсионеров, военнослужащих, действие будет такое же: лишение украинского гражданства", - заявил Луценко.
Напомним, ранее было опубликовано видео, на котором ряд украинских граждан получают венгерские паспорта и приносят присягу на верность Венгрии в консульстве этой страны в закарпатском Берегово. Процедура сопровождалась советом венгерского дипломата не сообщать украинским властям о получении новых документов.
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Реагируя на это, глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что распространившееся в сети видео проходит проверку на подлинность. В случае если оно окажется настоящим, консула Венгрии могут выслать из страны. В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о попытках запугать закарпатских венгров и пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины.
Служба безопасности Украины начала расследование фактов выдачи венгерских паспортов жителям Закарпатской области.
Об этом сообщил журналистам генпрокурор Юрий Луценко, передает Хроника.инфо со ссылкой на "112 Украина".
"Уголовное производство открыто, ведет СБУ", - сказал он.
По словам Луценко, в вопросе двойного гражданства ситуация однозначна: за подобное правонарушение должна быть ответственность. Генпрокурор привел в пример беглого нардепа Андрея Артеменко, который был лишен украинского гражданства после обнаружения у него второго паспорта.
"Если в ходе следствия СБУ будут установлены такие случаи в отношении других лиц, любых - мэров, губернаторов, министров, пенсионеров, военнослужащих, действие будет такое же: лишение украинского гражданства", - заявил Луценко.
Напомним, ранее было опубликовано видео, на котором ряд украинских граждан получают венгерские паспорта и приносят присягу на верность Венгрии в консульстве этой страны в закарпатском Берегово. Процедура сопровождалась советом венгерского дипломата не сообщать украинским властям о получении новых документов.
Читайте также: Порошенко отреагировал на конфликт Луценко с журналистами. Видео
Реагируя на это, глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что распространившееся в сети видео проходит проверку на подлинность. В случае если оно окажется настоящим, консула Венгрии могут выслать из страны. В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о попытках запугать закарпатских венгров и пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины.
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