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Нападение на Михайлика: в одесском суде произошла потасовка. Видео

Нападение на Михайлика: в одесском суде произошла потасовка. ВидеоПодозреваемого арестовали на 60 суток.

Во время судебного заседания в Киевском районном суде Одессы по выбору меры пресечения подозреваемому в покушении на активиста Олега Михайлика Торнике Нагладзе произошла потасовка.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Народная правда.

Инцидент произошел после того, как судья Юлия Федулеева объявила о решении об аресте на 60 суток без права внесения залога.

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Сестра подозреваемого начала кричать о том, что ее брат не может находиться в СИЗО по состоянию здоровья, и не давала вывести каталку, на которой лежал Нагладзе, из зала заседания. Поэтому ее оттеснили бойцы КОРД и противостояние не переросло во что-то серьезное.

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 Теги: нападение на Михайлика, потасовка в суде

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Сегодня, 17:57 » Автор: Ирина Шевченко
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