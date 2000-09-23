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"Квартал 95" отреагировал на языковой скандал вокруг Кошевого. Видео
"Квартал 95" показал лайфак от олигархов.
Вышел новый тизер украинского фильма "Слуга народа", премьера которого запланирована на март 2019 года.
Cоответствующий ролик опубликован на YouTube-канале студии "Квартал 95", передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
В видео показано, как олигархи обсуждают стратегию, при помощи которой они смогут рассорить жителей западной и восточной Украины. Власть имущие дают указания своим депутатам, которые, согласно плану, будут проводить в Верховной Раде провокационные законопроекты.
В ролике заходит речь о том, что языковой вопрос является вечным двигателем народной грызни, которым олигархи по сей день успешно пользуются.
"Главное, чтобы Восток ненавидел Запад, а Запад - Восток... И называли друг друга фашистами и ватниками...Бандеравцами, сепарами...",- говорится в видео.
Тизер к фильму впечатлил пользователей, многие согласились, отметив, что такой правды должно быть больше. Однако некоторые начали переживать, что проект после подобного могут закрыть.
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Судя по всему, ролик стал своеобразным ответом Студии на скандал, который разгорелся вокруг интервью Евгения Кошевого. В беседе с журналистами комик отметил, что его раздражают фразы "псевдопатриотов" вроде "чемодан – вокзал - Россия" в ответ на русский язык, в свою очередь, языковой вопрос юморист назвал "придуманной проблемой".
Вышел новый тизер украинского фильма "Слуга народа", премьера которого запланирована на март 2019 года.
Cоответствующий ролик опубликован на YouTube-канале студии "Квартал 95", передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
В видео показано, как олигархи обсуждают стратегию, при помощи которой они смогут рассорить жителей западной и восточной Украины. Власть имущие дают указания своим депутатам, которые, согласно плану, будут проводить в Верховной Раде провокационные законопроекты.
В ролике заходит речь о том, что языковой вопрос является вечным двигателем народной грызни, которым олигархи по сей день успешно пользуются.
"Главное, чтобы Восток ненавидел Запад, а Запад - Восток... И называли друг друга фашистами и ватниками...Бандеравцами, сепарами...",- говорится в видео.
Тизер к фильму впечатлил пользователей, многие согласились, отметив, что такой правды должно быть больше. Однако некоторые начали переживать, что проект после подобного могут закрыть.
Читайте также: Луценко отреагировал на на скандал вокруг своей жены
Судя по всему, ролик стал своеобразным ответом Студии на скандал, который разгорелся вокруг интервью Евгения Кошевого. В беседе с журналистами комик отметил, что его раздражают фразы "псевдопатриотов" вроде "чемодан – вокзал - Россия" в ответ на русский язык, в свою очередь, языковой вопрос юморист назвал "придуманной проблемой".
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