В Сети показали инцидент с Порошенко и российским пропагандистом. Видео

Порошенко пожелал человеку с микрофоном "удачи".



Президент на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке категорически отказался что-либо комментировать сотрудникам информационных сил страны-оккупанта.



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Президент Петр Порошенко осадил сотрудника телеканала "Россия", который хотел взять у него комментарий в кулуарах 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Соответствующее видео опубликовал в YouTube государственный пропагандистский ресурс РФ ТАСС.



"Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы - "фейк-ньюс" и распространяете дезинформацию", – на ходу, не останавливаясь, по-русски сказал глава государства пропагандисту.



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Незадолго до этого он случайно зашел в переговорную комнату российской делегации, где находился глава МИД РФ Сергей Лавров. "Наверное, с туалетом перепутал", - пытался тогда пошутить министр РФ, однако соцсети истолковали его комментарий по-другому: Лавров косвенно назвал переговорную комнату россиян отхожим местом.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Президент на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке категорически отказался что-либо комментировать сотрудникам информационных сил страны-оккупанта.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net Президент Петр Порошенко осадил сотрудника телеканала "Россия", который хотел взять у него комментарий в кулуарах 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Соответствующее видео опубликовал в YouTube государственный пропагандистский ресурс РФ ТАСС."Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы - "фейк-ньюс" и распространяете дезинформацию", – на ходу, не останавливаясь, по-русски сказал глава государства пропагандисту.Незадолго до этого он случайно зашел в переговорную комнату российской делегации, где находился глава МИД РФ Сергей Лавров. "Наверное, с туалетом перепутал", - пытался тогда пошутить министр РФ, однако соцсети истолковали его комментарий по-другому: Лавров косвенно назвал переговорную комнату россиян отхожим местом.





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