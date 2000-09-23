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В Сети показали инцидент с Порошенко и российским пропагандистом. Видео
Порошенко пожелал человеку с микрофоном "удачи".
Президент на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке категорически отказался что-либо комментировать сотрудникам информационных сил страны-оккупанта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Президент Петр Порошенко осадил сотрудника телеканала "Россия", который хотел взять у него комментарий в кулуарах 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Соответствующее видео опубликовал в YouTube государственный пропагандистский ресурс РФ ТАСС.
"Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы - "фейк-ньюс" и распространяете дезинформацию", – на ходу, не останавливаясь, по-русски сказал глава государства пропагандисту.
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Незадолго до этого он случайно зашел в переговорную комнату российской делегации, где находился глава МИД РФ Сергей Лавров. "Наверное, с туалетом перепутал", - пытался тогда пошутить министр РФ, однако соцсети истолковали его комментарий по-другому: Лавров косвенно назвал переговорную комнату россиян отхожим местом.
Президент на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке категорически отказался что-либо комментировать сотрудникам информационных сил страны-оккупанта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Президент Петр Порошенко осадил сотрудника телеканала "Россия", который хотел взять у него комментарий в кулуарах 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Соответствующее видео опубликовал в YouTube государственный пропагандистский ресурс РФ ТАСС.
"Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы - "фейк-ньюс" и распространяете дезинформацию", – на ходу, не останавливаясь, по-русски сказал глава государства пропагандисту.
Читайте также: "Ванга просто отдыхает": в сети хохочут над кремлевским пропагандистом
Незадолго до этого он случайно зашел в переговорную комнату российской делегации, где находился глава МИД РФ Сергей Лавров. "Наверное, с туалетом перепутал", - пытался тогда пошутить министр РФ, однако соцсети истолковали его комментарий по-другому: Лавров косвенно назвал переговорную комнату россиян отхожим местом.
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