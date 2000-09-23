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В Сети показали инцидент с Порошенко и российским пропагандистом. Видео

В Сети показали инцидент с Порошенко и российским пропагандистом. ВидеоПорошенко пожелал человеку с микрофоном "удачи".

Президент на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке категорически отказался что-либо комментировать сотрудникам информационных сил страны-оккупанта.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Президент Петр Порошенко осадил сотрудника телеканала "Россия", который хотел взять у него комментарий в кулуарах 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Соответствующее видео опубликовал в YouTube государственный пропагандистский ресурс РФ ТАСС.

"Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы - "фейк-ньюс" и распространяете дезинформацию", – на ходу, не останавливаясь, по-русски сказал глава государства пропагандисту.

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Незадолго до этого он случайно зашел в переговорную комнату российской делегации, где находился глава МИД РФ Сергей Лавров. "Наверное, с туалетом перепутал", - пытался тогда пошутить министр РФ, однако соцсети истолковали его комментарий по-другому: Лавров косвенно назвал переговорную комнату россиян отхожим местом.

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 Теги: Порошенко, Видео

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Сегодня, 19:24 » Автор: Едгар Букмирза
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