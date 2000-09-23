В сети показали первый трейлер "Люди Икс" и рассказали о сюжете. Видео

Сюжет фильма звучит очень интересно.



В сети появился первый официальный трейлер к фильму "Люди Икс: Темный Феникс". Киноленте уже прогнозируют немалый успех, ведь ее появление ждут миллионы киноманов.



Об этом пишет



Серия фильмов о супергероях вскоре пополнится еще одним. В сети уже опубликовали первый трейлер "Люди Икс: Темный Феникс". Кинолента будет несколько отличаться от 11 других серий популярной франшизы.



Известно, что режиссером фильма стал Саймон Кинберг, а главные роли сыграли Дженнифер Лоуренс, Софи Тернер, Джессика Честейн, Эван Питерс, Джон Макэвой, Николас Холт, Майкл Фассбендер. Такой звездный состав уже поражает поклонников серии фильмов "Люди Икс".



По сюжету, зрители смогут увидеть события 1992 года. Роль Феникса, которого создатели фильма упомянули в названии, сыграла актриса сериала "Игра престолов" Софи Тернер. Ее героиню, Джин Грей, во время спасения поражает таинственная космическая сила, вмиг делающая ее невероятно сильной и опасной для других. Девушка перестает себя контролировать и причиняет вред своим близким.



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Она – это гнев и боль. Теряя контроль над собой, причиняя боль тем, кого больше всего любит, Джина Грей начинает разрушать материю, держащую Людей Икс вместе,

– говорится в анонсе.



Поэтому Люди Икс получают сложную задачу – спасти Землю от мутантов, стремящихся захватить галактику, и вернуть бывшую Джин Грей.



В мире премьера киноленты запланирована на 5 февраля 2019 года. В Украине фильм можно будет посмотреть 7 февраля.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В сети появился первый официальный трейлер к фильму "Люди Икс: Темный Феникс". Киноленте уже прогнозируют немалый успех, ведь ее появление ждут миллионы киноманов.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua Серия фильмов о супергероях вскоре пополнится еще одним. В сети уже опубликовали первый трейлер "Люди Икс: Темный Феникс". Кинолента будет несколько отличаться от 11 других серий популярной франшизы.Известно, что режиссером фильма стал Саймон Кинберг, а главные роли сыграли Дженнифер Лоуренс, Софи Тернер, Джессика Честейн, Эван Питерс, Джон Макэвой, Николас Холт, Майкл Фассбендер. Такой звездный состав уже поражает поклонников серии фильмов "Люди Икс".По сюжету, зрители смогут увидеть события 1992 года. Роль Феникса, которого создатели фильма упомянули в названии, сыграла актриса сериала "Игра престолов" Софи Тернер. Ее героиню, Джин Грей, во время спасения поражает таинственная космическая сила, вмиг делающая ее невероятно сильной и опасной для других. Девушка перестает себя контролировать и причиняет вред своим близким.Она – это гнев и боль. Теряя контроль над собой, причиняя боль тем, кого больше всего любит, Джина Грей начинает разрушать материю, держащую Людей Икс вместе,– говорится в анонсе.Поэтому Люди Икс получают сложную задачу – спасти Землю от мутантов, стремящихся захватить галактику, и вернуть бывшую Джин Грей.В мире премьера киноленты запланирована на 5 февраля 2019 года. В Украине фильм можно будет посмотреть 7 февраля.





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