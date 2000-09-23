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Известный футболист примерил туфли-шпильки своей жены. Видео

Известный футболист примерил туфли-шпильки своей жены. ВидеоЕго жена будет участвовать в показе мод в такой обуви.

Бразильский защитник ПСЖ Дани Алвес удивил своим видео, опубликованном на Instagram. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.

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В преддверии Недели моды в Париже, где одной из моделей будет жена Алвеса Джоана Санс, футболист примерил ее туфли на высоких подборах и даже прошелся в них по комнате, представив себя моделью на подиуме.

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 Теги: Алвес, футболист, видео

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Сегодня, 21:36 » Автор: Едгар Букмирза
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