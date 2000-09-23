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В Израиле открыли новую железную дорогу. Видео

В Израиле открыли новую железную дорогу. ВидеоЭто важное событие для государства.

В Израиле пошли поезда по первой в стране скоростной и полностью электрифицированной железной дороге. Она соединила Иерусалим и международный аэропорт Тель-Авива. Премьер-министр Израиля назвал это событие исторической вехой для страны.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.

Длина железнодорожной ветки - почти 60 километров. Мосты занимают шесть с половиной километров, а тоннели - более 39-ти.

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Поезда ходят каждые 15 минут и развивают скорость до 160 километров в час. Поездка длится около получаса. По старой железной дороге, построенной при турецкой власти, нужно добираться полтора часа.

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 Теги: Израиль, видео, железная дорога

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Сегодня, 22:48 » Автор: Едгар Букмирза
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