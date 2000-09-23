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У дома Авакова активисты зажгли файеры. Видео

У дома Авакова активисты зажгли файеры. ВидеоУчастники акции разрисовали забор, который окружает территорию дома министра МВД надписями "Авакова в отставку".

В Киеве митингующие акции Молчание убивает при участии представителей общественных организаций, политикума и СМИ в колонне Автомайдана приехали к дому главы МВД Арсена Авакова, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Там уже дежурят несколько патрулей полиции. Участники акции разрисовали забор, который окружает территорию дома надписями "Авакова в отставку", "Кто заказал Гандзюк" и пр. Жгли файеры.

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Напомним, под АП началсь акция из-за нападений на активистов. Ранее АП опубликовала сообщение с реакцией президентп Петра Порошенко на планы проведения акции на Банковой.




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 Теги: Аваков, митинг

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Сегодня, 03:14 » Автор: Татьяна Ларина
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