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В Италии произошел мощный взрыв на винзаводе. Видео
Причиной происшествия скорее всего стал переизбыток давления и виноматериала в цистерне.
В итальянском городе Фонтанелле произошел взрыв цистерны с белым игристым вином. Видео появилось на сайте телеканала Tgcom24, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На опубликованных кадрах заметно, как из вертикальной металлической цистерны размером с пятиэтажный дом выливается на улицу пенистая жидкость, образовывая вокруг винзавода струящиеся потоки напитка.
По информации издания, из цистерны вылилось около 30 тысяч литров просекко. Причиной аварии предположительно называется человеческий фактор.
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Издание отмечает, что объем собранного урожая винограда в 2018 году превысил прошлогодние показатели более чем на десять процентов. Завод, на котором произошел взрыв, судя по всему, останется в этом году без гарантированной сверхприбыли.
В итальянском городе Фонтанелле произошел взрыв цистерны с белым игристым вином. Видео появилось на сайте телеканала Tgcom24, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На опубликованных кадрах заметно, как из вертикальной металлической цистерны размером с пятиэтажный дом выливается на улицу пенистая жидкость, образовывая вокруг винзавода струящиеся потоки напитка.
По информации издания, из цистерны вылилось около 30 тысяч литров просекко. Причиной аварии предположительно называется человеческий фактор.
Читайте также: В США произошел мощный взрыв на химзаводе. Видео
Издание отмечает, что объем собранного урожая винограда в 2018 году превысил прошлогодние показатели более чем на десять процентов. Завод, на котором произошел взрыв, судя по всему, останется в этом году без гарантированной сверхприбыли.
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