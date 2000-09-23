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В Италии произошел мощный взрыв на винзаводе. Видео

В Италии произошел мощный взрыв на винзаводе. ВидеоПричиной происшествия скорее всего стал переизбыток давления и виноматериала в цистерне.

В итальянском городе Фонтанелле произошел взрыв цистерны с белым игристым вином. Видео появилось на сайте телеканала Tgcom24, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

На опубликованных кадрах заметно, как из вертикальной металлической цистерны размером с пятиэтажный дом выливается на улицу пенистая жидкость, образовывая вокруг винзавода струящиеся потоки напитка.

По информации издания, из цистерны вылилось около 30 тысяч литров просекко. Причиной аварии предположительно называется человеческий фактор.

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Издание отмечает, что объем собранного урожая винограда в 2018 году превысил прошлогодние показатели более чем на десять процентов. Завод, на котором произошел взрыв, судя по всему, останется в этом году без гарантированной сверхприбыли.

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 Теги: Италия, взрывы

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Сегодня, 06:37 » Автор: Татьяна Ларина
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