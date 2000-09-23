» » Опубликован новый трейлер финального сезона "Карточного домика". Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Опубликован новый трейлер финального сезона "Карточного домика". Видео

Опубликован новый трейлер финального сезона "Карточного домика". ВидеоВ новом трейлере можно узнать, что же случилось с героем Кевина Спейси - президентом США.

Компания Netflix выпустила новый тизер финального, шестого сезона сериала Карточный домик, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Из тизера, в частности, можно узнать, что Клэр Андервуд (Робин Райт), ставшей главной героиней сезона, удалось продержаться на посту президента США как минимум 100 дней.

В тизере также появляются давний соратник Фрэнка Андервуда Даг Стэмпер (Майкл Келли), экс-глава администрации президента Линда Васкес (Сакина Джаффри) и Том Хаммершмидт (Борис Макгивер) из Washington Herald.

Читайте также: Трейлер нового сезона "Карточного домика" заинтриговал пользователей Сети. Видео

В прошлых пяти сезонах главной звездой и героем сериал был Фрэнк Андервуд, роль которого исполнял Кевин Спейси. Однако после того, как Спейси были предъявлены обвинения в домогательства, актера сняли с сериала. Из тизера нового шестого сезона стало известно, что герой Спейси умер.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Карточный домик, Трейлер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:23 » Автор: Татьяна Ларина
     322
     0

Похожие новости по теме

В Сети появился трейлер нового сезона сериала В Сети появился трейлер нового сезона сериала "Нарко". Видео

Премьера запланирована на 16 ноября этого года.

Трейлер нового сезона Трейлер нового сезона "Карточного домика" заинтриговал пользователей Сети. Видео

Сериал выйдет в ноябре.

Трейлер нового сезона Трейлер нового сезона "Сверхъестественного" заинтриговал пользователей Сети. Видео

В сериале появится "новый шериф".

Тизер нового сезона Тизер нового сезона "Шерлока" заинтриговал пользователей Сети. Видео

По словам создателей, зрителей ждет совершенно неожиданный поворот сюжета.

В Сети опубликован новый трейлер шестого сезона «Игры престолов». Видео В Сети опубликован новый трейлер шестого сезона «Игры престолов». Видео

В трейлере показаны почти все главные персонажи сериала.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх