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Смертельная авиакатастрофа в США: кадры с места трагедии. Видео
В результате ЧП погибли два человека.
В американском штате Южная Каролина частный реактивный самолет Dassault Falcon 50 при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта в Гринвилле и врезался в ограждение, развалившись надвое.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Как сообщает Greenville Online, погибли оба пилота. Два пассажира (супружеская пара) госпитализированы с тяжелыми травмами в критическом состоянии.
Произошла также серьезная утечка горючего.
Причины катастрофы выясняются. Свидетели говорят, что посадка самолета прошла гладко, но по каким-то причинам он не смог вовремя остановиться.
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В аэропорту Гринвилла самолет, который часто использовался для бизнес-поездок, должен был взять на борт еще нескольких пассажиров.
В американском штате Южная Каролина частный реактивный самолет Dassault Falcon 50 при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта в Гринвилле и врезался в ограждение, развалившись надвое.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Как сообщает Greenville Online, погибли оба пилота. Два пассажира (супружеская пара) госпитализированы с тяжелыми травмами в критическом состоянии.
Произошла также серьезная утечка горючего.
Причины катастрофы выясняются. Свидетели говорят, что посадка самолета прошла гладко, но по каким-то причинам он не смог вовремя остановиться.
Читайте также: Смертельная авария во Львове: кадры с места трагедии. Видео
В аэропорту Гринвилла самолет, который часто использовался для бизнес-поездок, должен был взять на борт еще нескольких пассажиров.
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