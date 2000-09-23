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Смертельная авиакатастрофа в США: кадры с места трагедии. Видео

Смертельная авиакатастрофа в США: кадры с места трагедии. ВидеоВ результате ЧП погибли два человека.

В американском штате Южная Каролина частный реактивный самолет Dassault Falcon 50 при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта в Гринвилле и врезался в ограждение, развалившись надвое.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Как сообщает Greenville Online, погибли оба пилота. Два пассажира (супружеская пара) госпитализированы с тяжелыми травмами в критическом состоянии.

Произошла также серьезная утечка горючего.

Причины катастрофы выясняются. Свидетели говорят, что посадка самолета прошла гладко, но по каким-то причинам он не смог вовремя остановиться.

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В аэропорту Гринвилла самолет, который часто использовался для бизнес-поездок, должен был взять на борт еще нескольких пассажиров.

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 Теги: крушение самолета, США

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Сегодня, 09:01 » Автор: Ирина Шевченко
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