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Впечатляющие кадры: в Китае облака "упали" на землю. Видео

Впечатляющие кадры: в Китае облака "упали" на землю. ВидеоМестных жителей напугало странное явление.

В Китае сняли на видео редкое и страшное природное явление.

Запись опубликовали на странице «Белая ворона» в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

Такое зрелище заметили в автономном районе Китая в Синьцзяне. На видео видно, что грузовики, которые двигались в направлении стихии, остановились. Водителям стало страшно ехать, так как на них надвигались огромные облака, которые касались земли.

«Из-за водяного пара облака стали слишком тяжелыми», - отмечают в сообщении.

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Это естественное явление очень редкое и его можно увидеть только иногда в Китае, а именно в районах Синьцзян и Тибет.

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 Теги: облака, Китай

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Сегодня, 10:37 » Автор: Ирина Шевченко
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