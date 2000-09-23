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Впечатляющие кадры: в Китае облака "упали" на землю. Видео
Местных жителей напугало странное явление.
В Китае сняли на видео редкое и страшное природное явление.
Запись опубликовали на странице «Белая ворона» в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Такое зрелище заметили в автономном районе Китая в Синьцзяне. На видео видно, что грузовики, которые двигались в направлении стихии, остановились. Водителям стало страшно ехать, так как на них надвигались огромные облака, которые касались земли.
«Из-за водяного пара облака стали слишком тяжелыми», - отмечают в сообщении.
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Это естественное явление очень редкое и его можно увидеть только иногда в Китае, а именно в районах Синьцзян и Тибет.
В Китае сняли на видео редкое и страшное природное явление.
Запись опубликовали на странице «Белая ворона» в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Такое зрелище заметили в автономном районе Китая в Синьцзяне. На видео видно, что грузовики, которые двигались в направлении стихии, остановились. Водителям стало страшно ехать, так как на них надвигались огромные облака, которые касались земли.
«Из-за водяного пара облака стали слишком тяжелыми», - отмечают в сообщении.
Читайте также: Впечатляющие кадры извержения вулкана в Индонезии. Видео
Это естественное явление очень редкое и его можно увидеть только иногда в Китае, а именно в районах Синьцзян и Тибет.
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