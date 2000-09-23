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В Мелитополе водитель маршрутки оскорбил бойца АТО. Видео

В Мелитополе водитель маршрутки оскорбил бойца АТО. ВидеоВ маршрутке АТОшника назвали "бабой".

Часто неоплата проезда участниками АТО становится поводом для конфликта в общественном транспорте.

Подобный инцидент произошел в мелитопольской маршрутке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.zp.

Так, между водителем и АТОшником завязался конфликт, "маршрутчик" оскорблял военного и называл его "бабой".

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При этом, участник АТО имеет право не платить за проезд.

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 Теги: маршрутка, скандал, боец АТО

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Сегодня, 12:07 » Автор: Ирина Шевченко
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