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Во Львове во время движения загорелся автомобиль. Видео

Во Львове во время движения загорелся автомобиль. ВидеоК счастью, никто не пострадал.

Во Львове на ходу загорелось такси. Произошло это около 5 утра.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

В салоне кроме водителя, было двое пассажиров. Они успели выбраться из горящего авто, и вызвали спасателей.

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Те сразу отключили аккумуляторную батарею, ведь автомобиль мог вот-вот взорваться.

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 Теги: автомобиль, пожар

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Сегодня, 13:37 » Автор: Ирина Шевченко
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