Во Львове во время движения загорелся автомобиль. Видео

К счастью, никто не пострадал.



Во Львове на ходу загорелось такси. Произошло это около 5 утра.



Об этом пишет



В салоне кроме водителя, было двое пассажиров. Они успели выбраться из горящего авто, и вызвали спасателей.



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Те сразу отключили аккумуляторную батарею, ведь автомобиль мог вот-вот взорваться.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Во Львове на ходу загорелось такси. Произошло это около 5 утра.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН В салоне кроме водителя, было двое пассажиров. Они успели выбраться из горящего авто, и вызвали спасателей.Те сразу отключили аккумуляторную батарею, ведь автомобиль мог вот-вот взорваться.





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