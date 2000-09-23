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Популярный украинский певец признался, как относится к России. Видео

Популярный украинский певец признался, как относится к России. ВидеоВинник рассказал, гастролирует ли он на территории РФ.

Популярный украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник рассказал о своем отношении к России и гастролирует ли он на территории страны-агрессора.

Этим он поделился в студии Матвея Ганапольского на телеканале "Прямой" (на видео с 15:54), передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Так, отвечая на вопрос ведущего, как он относится к РФ, Винник ответил: "Я не хочу ни о ком ничего говорить. Я имею в виду - есть война, нет войны. Люди об этом все знают, официально или неофициально. Но я знаю, что два очень близких народа, братья убивают друг друга. Как я могу относиться?".

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Певец также отметил, что его регулярно приглашают выступить в России, но он постоянно отказывается, так как идет война. "Я не стану туда ногой", - подчеркнул музыкант.

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 Теги: Олег Винник, Россия

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Сегодня, 15:10 » Автор: Ирина Шевченко
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