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Популярный украинский певец признался, как относится к России. Видео
Винник рассказал, гастролирует ли он на территории РФ.
Популярный украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник рассказал о своем отношении к России и гастролирует ли он на территории страны-агрессора.
Этим он поделился в студии Матвея Ганапольского на телеканале "Прямой" (на видео с 15:54), передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Так, отвечая на вопрос ведущего, как он относится к РФ, Винник ответил: "Я не хочу ни о ком ничего говорить. Я имею в виду - есть война, нет войны. Люди об этом все знают, официально или неофициально. Но я знаю, что два очень близких народа, братья убивают друг друга. Как я могу относиться?".
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Певец также отметил, что его регулярно приглашают выступить в России, но он постоянно отказывается, так как идет война. "Я не стану туда ногой", - подчеркнул музыкант.
Популярный украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник рассказал о своем отношении к России и гастролирует ли он на территории страны-агрессора.
Этим он поделился в студии Матвея Ганапольского на телеканале "Прямой" (на видео с 15:54), передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Так, отвечая на вопрос ведущего, как он относится к РФ, Винник ответил: "Я не хочу ни о ком ничего говорить. Я имею в виду - есть война, нет войны. Люди об этом все знают, официально или неофициально. Но я знаю, что два очень близких народа, братья убивают друг друга. Как я могу относиться?".
Читайте также: Популярный украинский певец выложил в Сеть пикантный снимок
Певец также отметил, что его регулярно приглашают выступить в России, но он постоянно отказывается, так как идет война. "Я не стану туда ногой", - подчеркнул музыкант.
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