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Масштабный пожар в Киеве: кадры ЧП. Видео

Масштабный пожар в Киеве: кадры ЧП. ВидеоИнформация о пострадавших уточняется.

Очень серьезный пожар охватил "Новопечерские Липки" в пятницу, 28 сентября.

Об этом информирует Хроника.инфо со ссылкой на newsone.

По имеющим данным, пожар возник в здании новостроя в ЖК "Новопечерские Липки" по адресу Драгомирова, 12. Предварительно, на здании горит обшивка. На месте инцидента находятся около пяти пожарных машин.

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Информация о пострадавших уточняется. На месте работают пожарные охранники.



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 Теги: пожар, Киев

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Сегодня, 16:40 » Автор: Ирина Шевченко
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