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Украинские депутаты рассказали, как знакомятся с девушками. Видео

Украинские депутаты рассказали, как знакомятся с девушками. ВидеоИгорь Мосийчук от "Радикальной партии" предпочитает дарить цветы.

Некоторые народные избранники оказались застенчивыми, а другие – брутальными.

О способах "подкатов" к представительницам женского пола нардепов спросила ведущая телеканала Newsone Ангелина Пичик, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, политиков спросили, как завоевать сердце девушки, и что делать, если тебя бросил возлюбленный.

46-летний Игорь Мосийчук от "Радикальной партии" предпочитает дарить цветы.

43-летний Сергей Шахов из "Нашего края" уверен, что девушку можно зацепить своей широкой улыбкой.

58-летний Евгений Червоненко (партия "Наша Україна") рекомендует демонстрировать свою сексуальность и ум.

А вот если парень бросил девушку, политики советуют перекреститься и дать ему по голове.

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А скандальный 48-летний Михаил Добкин советует помириться и начать все заново.

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 Теги: нардепы, девушки

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Сегодня, 18:20 » Автор: Ирина Шевченко
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