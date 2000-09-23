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Опубликованы кадры мощного цунами в Индонезии. Видео

Опубликованы кадры мощного цунами в Индонезии. ВидеоМощное землетрясение в Индонезии вызвало цунами

Пользователи интернета публикуют видео цунами в Индонезии. Видео опубликованы в Youtube, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Агентство Индонезии по метеорологии, климатологии и геофизике сообщает, что мощное землетрясение в Сулавеси вызвало цунами.

Вследствие землетрясения магнитудой 6,1 на индонезийском острове Сулавеси, по меньшей мере один человек погиб, еще десять пострадали. Вследствие подземных толчков разрушены некоторые дома.

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По официальным данным, серия землетрясений в июле и августе 2018 года убила около 500 человек на курортном индонезийском острове Ломбок, в сотнях километров к юго-западу от Сулавеси.







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 Теги: Индонезия, цунами

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Сегодня, 19:50 » Автор: Татьяна Ларина
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