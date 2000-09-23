» » Дочь Обамы "засветилась" в музыкальном клипе. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Дочь Обамы "засветилась" в музыкальном клипе. Видео

Дочь Обамы "засветилась" в музыкальном клипе. ВидеоДевушка поет, глядя прямо в камеру

Дочь экс-президента США Барака Обамы Малия снялась в клипе группы New Dakota на песню Walking on Air, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

В видео Обама появляется на короткие промежутки времени, одета в вязаную шапку и рубашку на несколько размеров больше. Девушка поет (беззвучно), глядя прямо в камеру, танцуя и делая вид, что играет на гармонике.

Читайте также: Дочь Обамы исполнила откровенный танец. Видео

Дочь Обамы и члены музыкальной группы учатся вместе в Гарвардском университете.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Обама, дочь

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:32 » Автор: Татьяна Ларина
     223
     0

Похожие новости по теме

Дочь Обамы Дочь Обамы "застукали" за курением марихуаны. Видео

Дочь президента США заработала себе дурную славу.

Дочь Обамы исполнила откровенный танец. Видео Дочь Обамы исполнила откровенный танец. Видео

Танец девушки вызвал бурю эмоций.

Конфуз во время встречи Кастро и Обамы. Видео Конфуз во время встречи Кастро и Обамы. Видео

Рауль Кастро отказался от дружеского жеста Обамы.

Народный танец Аляски в исполнении Обамы. Видео Народный танец Аляски в исполнении Обамы. Видео

Президент выступил с детьми.

Как выглядит дом Барака Обамы в Чикаго. Видео Как выглядит дом Барака Обамы в Чикаго. Видео

Здание находится в криминогенном районе города.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх