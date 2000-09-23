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В Одессе совершили вооруженное нападение. Видео

В Одессе совершили вооруженное нападение. Видео Неизвестные лица напали на инкассаторов.

Сегодня в Одессе на улице Софиевской неизвестны лица напали на инкассаторов. Два человека получили ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Криминал.

Как сообщает источник, сегодня в Одессе, на перекрестке улиц Софиевской и Торговой, около 20:00, неизвестные лица совершили нападение на инкассаторов и похитили более трех миллионов гривен.

Инкассаторы получили огнестрельные ранения – один ранен в бедро, другой в пятку. Оба пострадавшие госпитализированы.

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На месте работает следственно-оперативная группа. В городе введён план «Сирена».

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 Теги: Одесса, нападение

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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