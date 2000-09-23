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В Луцке провели социальный флешмоб. Видео

В Луцке провели социальный флешмоб. Видео Целью мероприятия была популяризация усыновления.

В рамках всеукраинского флешмоба «Усыновление - любовь навсегда» в Луцке провели мероприятие «Ребенку - семью». Действо совпадает с христианским праздником Веры, Надежды и Любви, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на volynpost.com.

Начальник службы по делам детей Луцкого горсовета Федор Шульган рассказал: «Хотим, чтобы люди услышали о том, что сейчас в Украине есть дети, которые нуждаются в немедленном устройства в семьи. Хотя на площади такие вопросы не решаются, но для того, чтобы привлечь внимание людей, чтобы об этом могли услышать все неравнодушные».

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Участники акции стали в форме сердца, символизируя открытость

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 Теги: Луцк, флешмоб

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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