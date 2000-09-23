» » В Одессе произошел прорыв водопровода. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Одессе произошел прорыв водопровода. Видео

В Одессе произошел прорыв водопровода. Видео Местный житель показал последствия.

В Одессе на поселке Таирова по улицам течет огромная река – прорвал водопровод и жители десятков домов 3 дня сидят без воды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на megafon.od.ua.

По словам местных жителей, река, ограниченная четырьмя улицами настолько большая, что “можно уже запускать шкреков”. Одесситы негодуют отсутствием местного сантехника Борщева А.Н. который никак не может отремонтировать прорвавший водопровод.

“Вода растеклась по квадрату, ограниченному улицами Королева, Вильямса, Люстдорфской дорогой и Архитекторской. Конкретно течет по Королева сверху – и вниз до Вильямса, растекается по межквартальным проездам.

Читайте также: В Луцке провели социальный флешмоб. Видео

Можно уже “шкреков” запускать”, – прокомментировал местный житель Сергей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Одесса, водопровод

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
     180
     0

Похожие новости по теме

В Луцке провели социальный флешмоб. Видео В Луцке провели социальный флешмоб. Видео

Целью мероприятия была популяризация усыновления.

Депутат Одесского горсовета избил женщину. Видео Депутат Одесского горсовета избил женщину. Видео

Инцидент произошел в Одессе.

Жители Якутии пожаловались на текущую из крана нефть. Видео Жители Якутии пожаловались на текущую из крана нефть. Видео

Вместо горячей воды у людей из крана несколько дней течет смесь мазута с запахом бензина.

У жителей Крыма из кранов течет коричневая вода. Видео У жителей Крыма из кранов течет коричневая вода. Видео

Местные жители вынуждены готовить и купать своих детей в "грязном месиве".

Водопровод, ведущий в Луганский аэропорт, подорван боевиками. Видео Водопровод, ведущий в Луганский аэропорт, подорван боевиками. Видео

Террористы заявили, что подорвали водопровод.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх