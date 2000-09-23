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В Одессе произошел прорыв водопровода. Видео
Местный житель показал последствия.
В Одессе на поселке Таирова по улицам течет огромная река – прорвал водопровод и жители десятков домов 3 дня сидят без воды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на megafon.od.ua.
По словам местных жителей, река, ограниченная четырьмя улицами настолько большая, что “можно уже запускать шкреков”. Одесситы негодуют отсутствием местного сантехника Борщева А.Н. который никак не может отремонтировать прорвавший водопровод.
“Вода растеклась по квадрату, ограниченному улицами Королева, Вильямса, Люстдорфской дорогой и Архитекторской. Конкретно течет по Королева сверху – и вниз до Вильямса, растекается по межквартальным проездам.
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Можно уже “шкреков” запускать”, – прокомментировал местный житель Сергей.
В Одессе на поселке Таирова по улицам течет огромная река – прорвал водопровод и жители десятков домов 3 дня сидят без воды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на megafon.od.ua.
По словам местных жителей, река, ограниченная четырьмя улицами настолько большая, что “можно уже запускать шкреков”. Одесситы негодуют отсутствием местного сантехника Борщева А.Н. который никак не может отремонтировать прорвавший водопровод.
“Вода растеклась по квадрату, ограниченному улицами Королева, Вильямса, Люстдорфской дорогой и Архитекторской. Конкретно течет по Королева сверху – и вниз до Вильямса, растекается по межквартальным проездам.
Читайте также: В Луцке провели социальный флешмоб. Видео
Можно уже “шкреков” запускать”, – прокомментировал местный житель Сергей.
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