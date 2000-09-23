» » Норвегия запустила первую космическую ракету
Раздел: Видеоновости  
0

Норвегия запустила первую космическую ракету

Норвегия запустила первую космическую ракету Запуск задержали из-за погодных условий.

В норвежском космическом центре Андойя впервые была запущена ракета, полностью разработанная и изготовленная в стране, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"В четверг после обеда с острова Андойя была запущена норвежская ракета Nucleus", - говорится в сообщении.

Запуск был проведен в 14.17 по местному времени, с часовой задержкой из-за ветра.

Nucleus – первая ракета, которая была разработана и изготовлена в самой Норвегии. Отмечается, что инженеры работали над проектом Nucleus еще с 2010 года.

Читайте также: В Одессе произошел прорыв водопровода. Видео

Ракета имеет гибридный двигатель, работающий на смеси жидкого и твердого топлива. Это позволяет выключать двигатель в полете и даже корректировать скорость ракеты.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Норвегия, ракета

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
     312
     0

Похожие новости по теме

Японская ракета взорвалась в воздухе. Видео Японская ракета взорвалась в воздухе. Видео

Запуск прервали спустя 80 секунд.

Самая мощная ракета в мире успешно запущена в космос. Видео Самая мощная ракета в мире успешно запущена в космос. Видео

На орбиту вышла сверхтяжёлая ракета Falcon Heavy, разработанная компанией SpaceX.

Военные Израиля провели успешный запуск ракеты. Видео Военные Израиля провели успешный запуск ракеты. Видео

Ракету запустили с одной из баз в центре страны.

Пакистан впервые запустил крылатую ракету с подводной лодки. Видео Пакистан впервые запустил крылатую ракету с подводной лодки. Видео

Ракета была запущена с подводной лодки в Индийском океане и поразила цель.

Спутник Google на орбиту вывела ракета с украинским двигателем. Видео Спутник Google на орбиту вывела ракета с украинским двигателем. Видео

Запуск был седьмым в рамках программы "Вега" и первым в 2016 году.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх