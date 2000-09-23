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Верблюд показал свой нрав, сбросив всадника. Видео
Журналисту не удалось записать репортаж.
Именно это событие и отправился освещать тележурналист Туку Кариуки, но мужчина даже не догадывался, что ему придётся познакомиться с весьма злобным верблюдом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Инфотаб.
В какой-то момент репортёр подумал, что его выступление будет смотреться очень эффектно, если он сядет животному на спину. Туку уселся на верблюда (на всякий случай в компании местного погонщика), но, похоже, «корабль пустыни» совершенно не обрадовался тому, что его покажут в новостях.
Когда животному надо было встать, оно сделало это слишком резко, так что и журналист, и его помощник драматично сверзились на землю.
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К счастью, никто не пострадал, да и сам Туку, похоже, не очень обиделся на верблюда, ведь благодаря падению репортаж его получился куда зрелищнее, чем он мог надеяться.
Именно это событие и отправился освещать тележурналист Туку Кариуки, но мужчина даже не догадывался, что ему придётся познакомиться с весьма злобным верблюдом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Инфотаб.
В какой-то момент репортёр подумал, что его выступление будет смотреться очень эффектно, если он сядет животному на спину. Туку уселся на верблюда (на всякий случай в компании местного погонщика), но, похоже, «корабль пустыни» совершенно не обрадовался тому, что его покажут в новостях.
Когда животному надо было встать, оно сделало это слишком резко, так что и журналист, и его помощник драматично сверзились на землю.
Читайте также: Норвегия запустила первую космическую ракету
К счастью, никто не пострадал, да и сам Туку, похоже, не очень обиделся на верблюда, ведь благодаря падению репортаж его получился куда зрелищнее, чем он мог надеяться.
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