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Раздел: Видеоновости  
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Верблюд показал свой нрав, сбросив всадника. Видео

Верблюд показал свой нрав, сбросив всадника. Видео Журналисту не удалось записать репортаж.

Именно это событие и отправился освещать тележурналист Туку Кариуки, но мужчина даже не догадывался, что ему придётся познакомиться с весьма злобным верблюдом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Инфотаб.

В какой-то момент репортёр подумал, что его выступление будет смотреться очень эффектно, если он сядет животному на спину. Туку уселся на верблюда (на всякий случай в компании местного погонщика), но, похоже, «корабль пустыни» совершенно не обрадовался тому, что его покажут в новостях.

Когда животному надо было встать, оно сделало это слишком резко, так что и журналист, и его помощник драматично сверзились на землю.

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К счастью, никто не пострадал, да и сам Туку, похоже, не очень обиделся на верблюда, ведь благодаря падению репортаж его получился куда зрелищнее, чем он мог надеяться.

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 Теги: Кения, верблюд

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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Репортер предпочел посвятить сюжет милому животному, а не оригинальной теме.

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