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Раздел: Видеоновости  
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В Сумах разгорелся громкий скандал вокруг полицейских. Видео

В Сумах разгорелся громкий скандал вокруг полицейских. ВидеоВ рядах полиции начали служебное расследование.

Полуобнаженные девушки на фоне полицейской машины вызвали возмущение в соцсетях.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

В Сумах - скандал вокруг видеоролика, во время съемок которого использовали служебную полицейскую машину. Видео из соцсетей вызвало бурное обсуждение, а в рядах полиции начали служебное расследование.

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Стало известно, что рекламировали на видео и какое отношение к этому имели собственно патрульные полицейские.

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 Теги: скандал, полицейские

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Сегодня, 09:48 » Автор: Ирина Шевченко
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