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Нападение на инкассаторов в Одессе: новые подробности. Видео
Двое инкассаторов фирмы получили огнестрельные ранения.
В Одессе полиция объявила план «Сирена»: ловят грабителей, которые подстрелили 2 инкассаторов и украли около 3 миллионов гривен.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на 048.ua.
Вчера вечером было совершено нападение на частную инкассаторскую фирму, обслуживающую пункты обмена валют. Двое инкассаторов фирмы получили огнестрельные ранения. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, работники кинологической службы во главе с руководителями полиции и прокуратуры.
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«Завладев деньгами в сумме более трех миллионов гривен неизвестные скрылись на автомобиле иностранного происхождения. Во время нападения одного инкассатора ранен в ногу, другой в бедро. Пострадавшие госпитализированы», - рассказали в полиции.
В Одессе полиция объявила план «Сирена»: ловят грабителей, которые подстрелили 2 инкассаторов и украли около 3 миллионов гривен.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на 048.ua.
Вчера вечером было совершено нападение на частную инкассаторскую фирму, обслуживающую пункты обмена валют. Двое инкассаторов фирмы получили огнестрельные ранения. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, работники кинологической службы во главе с руководителями полиции и прокуратуры.
Читайте также: Нападение на инкассаторов под Киевом: новые подробности
«Завладев деньгами в сумме более трех миллионов гривен неизвестные скрылись на автомобиле иностранного происхождения. Во время нападения одного инкассатора ранен в ногу, другой в бедро. Пострадавшие госпитализированы», - рассказали в полиции.
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