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На Черниговщине разгорелся скандал из-за необычного памятника. Видео

На Черниговщине разгорелся скандал из-за необычного памятника. ВидеоМонумент, который установили в центре Козельца, поссорил местную общину.

На Черниговщине в центре поселка Козелец поставили памятник Козлу.

Это изрядно взбудоражило местных людей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Одни уверяют, что название поселка происходит от названия цветов. Другие же утверждают, что рогатое животное - символ поселка еще с 17 века.

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Кто заказал козла и долго ли он устоит посреди поселка - выясняли журналисты.

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 Теги: памятник козлу, скандал

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Сегодня, 13:28 » Автор: Ирина Шевченко
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