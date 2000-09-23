Раздел: Видеоновости
Мощный взрыв в Донецке: кадры с места ЧП. Видео
При взрыве в Донецке контузило одного из экс-главарей ДНР.
В сети появились первые фото и видео с места взрыва в оккупированном Донецке, кторый произошел на съезде коммунистов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Отмечается, что среди пострадавших кандидат на "пост" главаря так называемой ДНР Игорь Хакимзянов, который получил контузию.
Напомним, Хакимзянов в 2014 году являлся так называемым "министром обороны" боевиков. В мае 2014 года во время боя с бойцами "Азова" был взят в плен. 15 сентября 2014 года вернулся на оккупированный Донбасс путем обмена на пленного солдата ВСУ[4]. В ноябре был внесен в "черный список" ЕС.
Читайте также: Мощный взрыв прогремел в Донецке
Ранее появилась информация, что в результате взрыва пострадали три человека.
В сети появились первые фото и видео с места взрыва в оккупированном Донецке, кторый произошел на съезде коммунистов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Отмечается, что среди пострадавших кандидат на "пост" главаря так называемой ДНР Игорь Хакимзянов, который получил контузию.
Напомним, Хакимзянов в 2014 году являлся так называемым "министром обороны" боевиков. В мае 2014 года во время боя с бойцами "Азова" был взят в плен. 15 сентября 2014 года вернулся на оккупированный Донбасс путем обмена на пленного солдата ВСУ[4]. В ноябре был внесен в "черный список" ЕС.
Читайте также: Мощный взрыв прогремел в Донецке
Ранее появилась информация, что в результате взрыва пострадали три человека.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1314
0
Также советуем посмотреть
- "Совет да любовь": в Сети высмеяли фото Путина с президентом Таджикистана
- В Сети высмеяли "фекальный инцидент" с российскими дипломатами
- Очередной взрыв в Донецке: ранен кандидат на пост "главы ДНР"
- "Ты меня любишь?": забавные анекдоты о прелестях семейной жизни
- "Добби свободен": в Сети шутят над снятием электронного браслета с Насирова
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба"
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
- Насирову разрешили снять электронный браслет
- Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
- Колективні претензії на минуле
- Смешные фотки, в которых нет смысла искать логику
- Медицина в бюджете-2019: главные показатели
- Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки
- В ООН Порошенко атакував Росію
- За карту без Крыма: в Житомире забросали дымовыми шашками кафе
- Избирательная компания: стартовый выстрел прозвучал
- На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
- Угорці встромили ніж у нашу спину
- Смешные СМС от людей, у которых ирония «в крови»
- «Л/ДНР» приходит в упадок
- Принц Уильям забавно потроллил свою невысыпающуюся жену
- Как выжить вопреки указаниям Кремля
- «Я – революция»: дизайнер из «ЛНР» насмешила странной коллекцией
- Дело Скрипалей: россияне врать не умеют
- Гиркин подтвердил планы Пушилина по убийству Захарченко
- В ряде городов Донетчины появилась вода
- Увеличение пенсионного возраста в России высмеяли меткой карикатурой
- Виступ Порошенка був жорстким по відношенню до Росії
- В ГПСУ проверяют информацию по видео с венгерскими паспортами
Оставьте свой комментарий