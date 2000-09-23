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Мощный взрыв в Донецке: кадры с места ЧП. Видео

Мощный взрыв в Донецке: кадры с места ЧП. ВидеоПри взрыве в Донецке контузило одного из экс-главарей ДНР.

В сети появились первые фото и видео с места взрыва в оккупированном Донецке, кторый произошел на съезде коммунистов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Отмечается, что среди пострадавших кандидат на "пост" главаря так называемой ДНР Игорь Хакимзянов, который получил контузию.

Напомним, Хакимзянов в 2014 году являлся так называемым "министром обороны" боевиков. В мае 2014 года во время боя с бойцами "Азова" был взят в плен. 15 сентября 2014 года вернулся на оккупированный Донбасс путем обмена на пленного солдата ВСУ[4]. В ноябре был внесен в "черный список" ЕС.

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Ранее появилась информация, что в результате взрыва пострадали три человека.

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 Теги: Донецк, взрыв

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Сегодня, 16:32 » Автор: Ирина Шевченко
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