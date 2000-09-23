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Бразильский футболист отличился невероятным голом. Видео
Команда Ярмоленко шокировала голом "Манчестер Юнайтед".
В АПЛ продолжается матч 7 тура между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед".
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Сектор.
Читайте также: Украинский футболист отличился невероятным голом. Видео
Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко на поле с первых минут. Правда, гол "молотобойцы" забили без его участия. Уже на 5 минуте отличился Фелипе Андерсон.
В АПЛ продолжается матч 7 тура между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед".
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Сектор.
Читайте также: Украинский футболист отличился невероятным голом. Видео
Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко на поле с первых минут. Правда, гол "молотобойцы" забили без его участия. Уже на 5 минуте отличился Фелипе Андерсон.
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