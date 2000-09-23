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Бразильский футболист отличился невероятным голом. Видео

Бразильский футболист отличился невероятным голом. ВидеоКоманда Ярмоленко шокировала голом "Манчестер Юнайтед".

В АПЛ продолжается матч 7 тура между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Сектор.

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Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко на поле с первых минут. Правда, гол "молотобойцы" забили без его участия. Уже на 5 минуте отличился Фелипе Андерсон.

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 Теги: Фелипе Андерсон, фантастический гол

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Сегодня, 18:24 » Автор: Ирина Шевченко
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