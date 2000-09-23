Раздел: Видеоновости
В Сети показали нападение на инкассаторов в Одессе
Они выбежали из припаркованной машины.
Ограбление инкассаторов в Одессе, которое произошло вчера, 28 сентября, попало на камеры видеонаблюдения. Видео опубликовал одесский 7 канал.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
На записи видно, как сначала подъезжает машина инкассаторов, они выходят из авто. В это время из легковой машины, которая стоит припаркованная с выключенными фарами, выбегают вооруженные злоумышленники.
Вооруженное нападение на инкассаторов, обслуживающих частный пункт обмена валют, произошло вчера, 28 сентября, около 20:00 в центре Одессы на углу улиц Софиевской и Торговой.
Читайте также: Нападение на инкассаторов в Одессе: новые подробности. Видео
Ранения получили два инкассатора, один в ступню, второй в бедро.
Ограбление инкассаторов в Одессе, которое произошло вчера, 28 сентября, попало на камеры видеонаблюдения. Видео опубликовал одесский 7 канал.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
На записи видно, как сначала подъезжает машина инкассаторов, они выходят из авто. В это время из легковой машины, которая стоит припаркованная с выключенными фарами, выбегают вооруженные злоумышленники.
Вооруженное нападение на инкассаторов, обслуживающих частный пункт обмена валют, произошло вчера, 28 сентября, около 20:00 в центре Одессы на углу улиц Софиевской и Торговой.
Читайте также: Нападение на инкассаторов в Одессе: новые подробности. Видео
Ранения получили два инкассатора, один в ступню, второй в бедро.
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