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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали нападение на инкассаторов в Одессе

В Сети показали нападение на инкассаторов в ОдессеОни выбежали из припаркованной машины.

Ограбление инкассаторов в Одессе, которое произошло вчера, 28 сентября, попало на камеры видеонаблюдения. Видео опубликовал одесский 7 канал.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

На записи видно, как сначала подъезжает машина инкассаторов, они выходят из авто. В это время из легковой машины, которая стоит припаркованная с выключенными фарами, выбегают вооруженные злоумышленники.

Вооруженное нападение на инкассаторов, обслуживающих частный пункт обмена валют, произошло вчера, 28 сентября, около 20:00 в центре Одессы на углу улиц Софиевской и Торговой.

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Ранения получили два инкассатора, один в ступню, второй в бедро.

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 Теги: Одесса, инкассатор

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Сегодня, 19:38 » Автор: Едгар Букмирза
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