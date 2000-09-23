В Сети показали нападение на инкассаторов в Одессе

Они выбежали из припаркованной машины.



Ограбление инкассаторов в Одессе, которое произошло вчера, 28 сентября, попало на камеры видеонаблюдения. Видео опубликовал одесский 7 канал.



Об этом пишет



На записи видно, как сначала подъезжает машина инкассаторов, они выходят из авто. В это время из легковой машины, которая стоит припаркованная с выключенными фарами, выбегают вооруженные злоумышленники.



Вооруженное нападение на инкассаторов, обслуживающих частный пункт обмена валют, произошло вчера, 28 сентября, около 20:00 в центре Одессы на углу улиц Софиевской и Торговой.



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Ранения получили два инкассатора, один в ступню, второй в бедро.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Ограбление инкассаторов в Одессе, которое произошло вчера, 28 сентября, попало на камеры видеонаблюдения. Видео опубликовал одесский 7 канал.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net На записи видно, как сначала подъезжает машина инкассаторов, они выходят из авто. В это время из легковой машины, которая стоит припаркованная с выключенными фарами, выбегают вооруженные злоумышленники.Вооруженное нападение на инкассаторов, обслуживающих частный пункт обмена валют, произошло вчера, 28 сентября, около 20:00 в центре Одессы на углу улиц Софиевской и Торговой.Ранения получили два инкассатора, один в ступню, второй в бедро.





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