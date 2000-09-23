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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали экстремальную горку у Великой Китайской стены. Видео

В Сети показали экстремальную горку у Великой Китайской стены. ВидеоЕе маршрут составляет 1500 метров.

Эта альпийская горка не такая как все, ведь проходит вдоль Великой Китайской стены.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Скорость доходит до 32 км/час. И ее можно поубавить, если стало страшно.

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В общем это очень увлекательная поездка с живописными видами и большой скоростью.

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 Теги: видео, экстрим, Великая Китайская стена

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Вчера, 23:26 » Автор: Едгар Букмирза
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