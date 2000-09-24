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В Австралии разработали лекарство от рака. Видео

В Австралии разработали лекарство от рака. Видео Обнаружена молекула, которая усыпляет раковые клетки.

Наука не стоит на месте. Кроме традиционных методов, больных раком лечат вакцинами, которые годами разрабатывают ученые, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

В стране развивается и самое новое направление лечения рака - иммунотерапия.

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Как новейшие разработки действуют на организмы пациентов.

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 Теги: рак, лекарство

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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