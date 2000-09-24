Раздел: Видеоновости
В Австралии разработали лекарство от рака. Видео
Обнаружена молекула, которая усыпляет раковые клетки.
Наука не стоит на месте. Кроме традиционных методов, больных раком лечат вакцинами, которые годами разрабатывают ученые, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
В стране развивается и самое новое направление лечения рака - иммунотерапия.
Читайте также: Ученые создали робота, чистящего капусту. Видео
Как новейшие разработки действуют на организмы пациентов.
Наука не стоит на месте. Кроме традиционных методов, больных раком лечат вакцинами, которые годами разрабатывают ученые, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
В стране развивается и самое новое направление лечения рака - иммунотерапия.
Читайте также: Ученые создали робота, чистящего капусту. Видео
Как новейшие разработки действуют на организмы пациентов.
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