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Во Франции создали беспилотные школьные автобусы. Видео
Вместимость транспорта составляет 12 человек.
Французская компания Transdev перешла к этапу тестирования беспилотного школьного автобуса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вгору.
Транспорт будет ездить в автономном режиме на ограниченной территории. Будет останавливаться только в специально отведенных для этого местах и перевозить учеников между домом и школой.
Транспорт построили на базе электрического автобуса EZ10, который изготовил французский стартап EasyMile. Салон рассчитан на 12 пассажиров.
Автобус получил лазерные дальномеры и камеры, которые разместили по всему периметру. Передняя и задняя часть автобуса идентичны, поэтому, прибыв к месту назначения, он может не разворачиваясь поехать назад.
Беспилотник может разогнаться до 48 км/ч, и в тестовой версии он будет ездить со скоростью 13 км/ч. Когда будет построена вся необходимая инфраструктура, скорость планируют увеличить.
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Если тестирование пройдет успешно, то компания планирует запустить беспилотные автобусы в школах.
Французская компания Transdev перешла к этапу тестирования беспилотного школьного автобуса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вгору.
Транспорт будет ездить в автономном режиме на ограниченной территории. Будет останавливаться только в специально отведенных для этого местах и перевозить учеников между домом и школой.
Транспорт построили на базе электрического автобуса EZ10, который изготовил французский стартап EasyMile. Салон рассчитан на 12 пассажиров.
Автобус получил лазерные дальномеры и камеры, которые разместили по всему периметру. Передняя и задняя часть автобуса идентичны, поэтому, прибыв к месту назначения, он может не разворачиваясь поехать назад.
Беспилотник может разогнаться до 48 км/ч, и в тестовой версии он будет ездить со скоростью 13 км/ч. Когда будет построена вся необходимая инфраструктура, скорость планируют увеличить.
Читайте также: Ученые создали робота, чистящего капусту. Видео
Если тестирование пройдет успешно, то компания планирует запустить беспилотные автобусы в школах.
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