Во Франции создали беспилотные школьные автобусы. Видео

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Пикап въехал в салон автобуса с пассажирами. Видео Камеры зафиксировали, как машина пробила стенку автобуса и разбросала пассажиров по салону.