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Во Франции создали беспилотные школьные автобусы. Видео

Во Франции создали беспилотные школьные автобусы. Видео Вместимость транспорта составляет 12 человек.

Французская компания Transdev перешла к этапу тестирования беспилотного школьного автобуса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вгору.

Транспорт будет ездить в автономном режиме на ограниченной территории. Будет останавливаться только в специально отведенных для этого местах и ​​перевозить учеников между домом и школой.

Транспорт построили на базе электрического автобуса EZ10, который изготовил французский стартап EasyMile. Салон рассчитан на 12 пассажиров.

Автобус получил лазерные дальномеры и камеры, которые разместили по всему периметру. Передняя и задняя часть автобуса идентичны, поэтому, прибыв к месту назначения, он может не разворачиваясь поехать назад.

Беспилотник может разогнаться до 48 км/ч, и в тестовой версии он будет ездить со скоростью 13 км/ч. Когда будет построена вся необходимая инфраструктура, скорость планируют увеличить.

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Если тестирование пройдет успешно, то компания планирует запустить беспилотные автобусы в школах.

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 Теги: Франция, автобусы

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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