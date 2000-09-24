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Lego создает необычный взрослый конструктор. Видео

Lego создает необычный взрослый конструктор. Видео Совсем скоро новинка появиться в продаже.

В субботу, 29 сентября, стало известно, что известная датская компания Lego Group через краундфаундиговый сервис начала принимать предварительные заказы на выпуск нового конструктора – в этот раз для взрослых, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

Стоит уточнить, что официальная продажа конструкторов Lego для взрослых начнется с января 2019 года и будет называться серия Forma. Так, указанный вариант конструктора представляет из себя механическую модель с частями и декоративными элементами, которые могут двигаться. Ожидается, что в первой серии новинки от Lego будет выпущена серия рыб разных видов.

Более того, каждая модель, как планируется, будет состоять из 294 частей. В результате собранный конструктор в виде рыбы может повторить движения и повадки водного жителя. При этом создатели вложили в набор Forma специальную подставку, которую покупатели смогут использовать во время сборки конструктора для полного удобства.

На сегодняшний день создано всего несколько экземпляров новинки - в серийное производство данная версия констуктора поступит немного позже. По крайней мере, так обещают в компании.

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Отметим, что Lego Group принимает предзаказы через сервис Indiegogo: там не подводится общая сумма проекта (лишь количество участников), но по подсчётам TJ поклонники наборов заказали у компании конструкторов на сумму свыше 210 тысяч долларов.

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 Теги: Lego, конструктор

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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