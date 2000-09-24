» » Аврил Лавин снялась в новом клипе. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Аврил Лавин снялась в новом клипе. Видео

Аврил Лавин снялась в новом клипе. Видео Певица вернулась в шоу-бизнес после длительной болезни.

34-летняя певица Аврил Лавин представила на суд поклонников новый видеоклип на первую за пять лет песню Head Above Water, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Композиция Head above Water войдет в новый альбом Аврил Лавин - тот самый, который она писала, когда болезнь Лайма приковала ее на долгое время к постели.

Справившись с недугом, в новом клипе Аврил ходит по угрожающе-черному песку, а после взбегает на обрыв и срывается в воду, где зрелищно тонет в белом платье, похожем на свадебное.

В последние недели певица стала чаще выходить на публику, участвовать в телешоу, что свидетельствует о ее хорошем самочувствии. Так держать, Аврил!

Читайте также: Ученые создали робота, чистящего капусту. Видео

Тем более силы девушке еще понадобятся: она планирует не только вернуться в шоу-бизнес, но и управлять фондом по борьбе с болезнью Лайма.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Аврил Лавин, клип

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
     428
     0

Похожие новости по теме

Loboda стала вампиром в новом клипе. Видео Loboda стала вампиром в новом клипе. Видео

Певица показала тизер клипа

Актер из «Игры престолов» засветился в клипе Кети Перри. Видео Актер из «Игры престолов» засветился в клипе Кети Перри. Видео

Композиция "Swish Swish" вошла в четвертый студийный альбом Перри "Witness"

Хит сети: Maroon 5 высмеяли Pokemon GO в новом клипе. Видео Хит сети: Maroon 5 высмеяли Pokemon GO в новом клипе. Видео

Участники группы появились в ролике в забавных костюмах.

Канье Вест поразил откровенными танцами в новом клипе. Видео Канье Вест поразил откровенными танцами в новом клипе. Видео

Скандальный певец снова порадовал поклонников.

В новом клипе Эрика показалась в оригинальном образе. Видео В новом клипе Эрика показалась в оригинальном образе. Видео

Певица кардинально изменилась в новом клипе.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх