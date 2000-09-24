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В Москве напали на знаменитую голливудскую актрису. Видео
Линдси Лохан избили.
На известную голливудскую актрису Линдси Лохан напали в центре Москвы, когда та приблизилась к семье с двумя детьми на улице - предположительно, сирийским беженцам.
Девушка поделилась происходящим в прямом эфире в Instagram, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Своим подписчикам голливудская звезда рассказала, что мужчина и женщина собираются продать детей. Лохан, признававшаяся ранее, что изучает ислам и говорит на арабском, воскликнула: "Вы разрушаете арабскую культуру!". Когда актриса попыталась подойти к одному из мальчиков, на видео прозвучал выкрик, затем звук удара. После этого в кадре появилась Лохан, держащаяся за лицо.
Читайте также: Знаменитую голливудскую актрису заподозрили в "пластике"
О том, в каком городе находилась девушка в момент нападения издание не сообщает. В соцсетях некоторые предположили, что на видео - улицы Дубая или Парижа, однако, по официальным данным, актриса была в Москве.
На известную голливудскую актрису Линдси Лохан напали в центре Москвы, когда та приблизилась к семье с двумя детьми на улице - предположительно, сирийским беженцам.
Девушка поделилась происходящим в прямом эфире в Instagram, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Своим подписчикам голливудская звезда рассказала, что мужчина и женщина собираются продать детей. Лохан, признававшаяся ранее, что изучает ислам и говорит на арабском, воскликнула: "Вы разрушаете арабскую культуру!". Когда актриса попыталась подойти к одному из мальчиков, на видео прозвучал выкрик, затем звук удара. После этого в кадре появилась Лохан, держащаяся за лицо.
Читайте также: Знаменитую голливудскую актрису заподозрили в "пластике"
О том, в каком городе находилась девушка в момент нападения издание не сообщает. В соцсетях некоторые предположили, что на видео - улицы Дубая или Парижа, однако, по официальным данным, актриса была в Москве.
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