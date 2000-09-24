Раздел: Видеоновости
Сербский футболист отличился фантастическим голом. Видео
Александр Коларов забил со штрафного.
Вчера Рома получила непростую победу над Лацио, в рамках римского дерби, с рахунокм 3: 1.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на champion.
Второй гол Ромы, который вывел команду вперед забил Александр Коларов со штрафного.
Читайте также: Футболист из Бразилии отличился фантастическим голом. Видео
Удар серба был настолько сильным, что вратарь просто не успел дотянуться до мяча.
Вчера Рома получила непростую победу над Лацио, в рамках римского дерби, с рахунокм 3: 1.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на champion.
Второй гол Ромы, который вывел команду вперед забил Александр Коларов со штрафного.
Читайте также: Футболист из Бразилии отличился фантастическим голом. Видео
Удар серба был настолько сильным, что вратарь просто не успел дотянуться до мяча.
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