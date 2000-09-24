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Сербский футболист отличился фантастическим голом. Видео

Сербский футболист отличился фантастическим голом. ВидеоАлександр Коларов забил со штрафного.

Вчера Рома получила непростую победу над Лацио, в рамках римского дерби, с рахунокм 3: 1.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на champion.

Второй гол Ромы, который вывел команду вперед забил Александр Коларов со штрафного.

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Удар серба был настолько сильным, что вратарь просто не успел дотянуться до мяча.

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 Теги: Александр Коларов, штрафной гол

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Сегодня, 11:25 » Автор: Ирина Шевченко
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