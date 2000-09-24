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Смертельная авария в Англии: кадры трагедии. Видео

Смертельная авария в Англии: кадры трагедии. ВидеоВ Британии произошло жуткое ДТП с тремя грузовиками.

В Британии в графстве Уорикшир на автобане M40 столкнулись три грузовика и загорелись, погиб человек.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Спасатели, прибывшие на место аварии, обнаружили два горящих грузовика, третий отбросило вперед, сообщили в пресс-службе скорой помощи Уэст-Мидлендс.

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«К сожалению, водитель одного грузовика скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.


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Сегодня, 13:16 » Автор: Ирина Шевченко
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