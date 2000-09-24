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В Украине установили новый экстремальный рекорд. Видео
В Украине совершили первый тандем-прыжок с парашютом с воздушного шара.
В Умани в пятницу, 28 сентября, установили рекорд Украины, совершив первый тандем-прыжок с парашютом с воздушного шара.
Об этом сообщается на странице фестиваля воздушных шаров Монгольфьерия. Цветущая страна в соцсети Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Шар подняли в воздух пилоты Сергей Скалько и Юрий Бейдик. Прыжок совершили парашютистка Мария Ткаченко и инструктор парашютного спорта Александр Марушка.
Шар поднялся в воздух на высоту 4038 метров над уровнем моря (3878 метров над землей), после чего двое участников прыгнули тандемом.
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Рекорд зафиксировал официальный представитель Национального реестра рекордов Украины.
В Умани в пятницу, 28 сентября, установили рекорд Украины, совершив первый тандем-прыжок с парашютом с воздушного шара.
Об этом сообщается на странице фестиваля воздушных шаров Монгольфьерия. Цветущая страна в соцсети Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Шар подняли в воздух пилоты Сергей Скалько и Юрий Бейдик. Прыжок совершили парашютистка Мария Ткаченко и инструктор парашютного спорта Александр Марушка.
Шар поднялся в воздух на высоту 4038 метров над уровнем моря (3878 метров над землей), после чего двое участников прыгнули тандемом.
Читайте также: Роботы установили новый рекорд Гиннеса. Видео
Рекорд зафиксировал официальный представитель Национального реестра рекордов Украины.
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