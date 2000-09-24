В Украине установили новый экстремальный рекорд. Видео

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Под Харьковом парашютисты установили рекорд Украины. Видео Скайдайверы работали в непростых условиях, а на попытки установления нового национального рекорда ушло два дня.