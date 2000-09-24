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В Украине установили новый экстремальный рекорд. Видео

В Украине установили новый экстремальный рекорд. ВидеоВ Украине совершили первый тандем-прыжок с парашютом с воздушного шара.

В Умани в пятницу, 28 сентября, установили рекорд Украины, совершив первый тандем-прыжок с парашютом с воздушного шара.

Об этом сообщается на странице фестиваля воздушных шаров Монгольфьерия. Цветущая страна в соцсети Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Шар подняли в воздух пилоты Сергей Скалько и Юрий Бейдик. Прыжок совершили парашютистка Мария Ткаченко и инструктор парашютного спорта Александр Марушка.

Шар поднялся в воздух на высоту 4038 метров над уровнем моря (3878 метров над землей), после чего двое участников прыгнули тандемом.

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Рекорд зафиксировал официальный представитель Национального реестра рекордов Украины.

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 Теги: рекорд, прыжок с парашютом

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Сегодня, 15:00 » Автор: Ирина Шевченко
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