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Украинские снайперы впечатлили меткой стрельбой на учениях в Литве. Видео

Украинские снайперы впечатлили меткой стрельбой на учениях в Литве. ВидеоУкраинские снайперы обошли страны НАТО на учениях.

Украинские военнослужащие заняли второе место на учениях в Литве, обойдя целый ряд специалистов из стран НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба "учебного центра "Десна" в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

"Деснянские снайперы заняли второе место на соревнованиях в Литве, обойдя специалистов из стран НАТО. Инструкторы школы подготовки снайперов нашего Учебного центра днями вернулись из соревнований, где участвовали лучшие специалисты своего дела", - говорится в сообщении.

Более того, уточняется, что всего в соревнованиях приняли участие около 120 человек.

"Наши снайперы сумели не только достойно выступить, а и вернуться в Украину с серебром", - подчеркивается в тексте сообщения.

Обратим внимание, что инцидент вызвал настоящий ажиотаж среди пользователей сети.

"Ну, так. У нас неплохой тир в ОРДЛО. Есть на ком тренироваться. Там мишеней полно", - сказала пользователь Нина Алексеевна.

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"Наши ребята самые лучшие. Молодцы. Спасибо за победу", - подчеркнула юзер Ирина Зубко.

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 Теги: украинские снайперы, международные учения

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Сегодня, 16:42 » Автор: Ирина Шевченко
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