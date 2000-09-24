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Украинские снайперы впечатлили меткой стрельбой на учениях в Литве. Видео
Украинские снайперы обошли страны НАТО на учениях.
Украинские военнослужащие заняли второе место на учениях в Литве, обойдя целый ряд специалистов из стран НАТО.
Об этом сообщает пресс-служба "учебного центра "Десна" в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
"Деснянские снайперы заняли второе место на соревнованиях в Литве, обойдя специалистов из стран НАТО. Инструкторы школы подготовки снайперов нашего Учебного центра днями вернулись из соревнований, где участвовали лучшие специалисты своего дела", - говорится в сообщении.
Более того, уточняется, что всего в соревнованиях приняли участие около 120 человек.
"Наши снайперы сумели не только достойно выступить, а и вернуться в Украину с серебром", - подчеркивается в тексте сообщения.
Обратим внимание, что инцидент вызвал настоящий ажиотаж среди пользователей сети.
"Ну, так. У нас неплохой тир в ОРДЛО. Есть на ком тренироваться. Там мишеней полно", - сказала пользователь Нина Алексеевна.
Читайте также: Украинские летчики впечатлили необычной спецоперацией
"Наши ребята самые лучшие. Молодцы. Спасибо за победу", - подчеркнула юзер Ирина Зубко.
Украинские военнослужащие заняли второе место на учениях в Литве, обойдя целый ряд специалистов из стран НАТО.
Об этом сообщает пресс-служба "учебного центра "Десна" в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
"Деснянские снайперы заняли второе место на соревнованиях в Литве, обойдя специалистов из стран НАТО. Инструкторы школы подготовки снайперов нашего Учебного центра днями вернулись из соревнований, где участвовали лучшие специалисты своего дела", - говорится в сообщении.
Более того, уточняется, что всего в соревнованиях приняли участие около 120 человек.
"Наши снайперы сумели не только достойно выступить, а и вернуться в Украину с серебром", - подчеркивается в тексте сообщения.
Обратим внимание, что инцидент вызвал настоящий ажиотаж среди пользователей сети.
"Ну, так. У нас неплохой тир в ОРДЛО. Есть на ком тренироваться. Там мишеней полно", - сказала пользователь Нина Алексеевна.
Читайте также: Украинские летчики впечатлили необычной спецоперацией
"Наши ребята самые лучшие. Молодцы. Спасибо за победу", - подчеркнула юзер Ирина Зубко.
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