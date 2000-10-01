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Феттель проигнорировал Путина на гран-при России. Видео

Феттель проигнорировал Путина на гран-при России. ВидеоФеттель проигнорировал российского президента.

Пилот Ferrari Себастьян Феттель решил не здороваться с президентом России после финиша на гран-при в Сочи. Он прошел мимо главы страны-агрессора.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

После финиша гран-при России Путин оказался в комнате, куда заходят отдохнуть пилоты после гонки перед награждением. Вместе с ним было немало чиновников, а также переводчик.

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Первыми из пилотов туда вошли двое представителей Mercedes – Боттас и Хэмилтон. Именно последний и выиграл гран-при России в 2018 году. Пока Путин через переводчика пытался говорить с Хэмилтоном, Феттель проигнорировал российского президента, и обойдя его, пошел в направлении места для отдыха, где была вода и полотенца.

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 Теги: Феттель, Путин, гран-при России, Видео

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Вчера, 23:26 » Автор: Едгар Букмирза
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