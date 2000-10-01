» » Названы цены подержанных микроавтобусов на "евробляхах". Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Названы цены подержанных микроавтобусов на "евробляхах". Видео

Названы цены подержанных микроавтобусов на "евробляхах". Видео Пригнать автобус из Литвы - выгоднее, чем покупать в Украине.

Сейчас в Украине много говорят о б/у авто из Европы, поэтому в основном наши граждане осведомлены о ценах на легковые нерастаможки. А вот с микроавтобусами все немного обстоит иначе: такие машины интересны украинцам, но в их стоимости мало кто ориентируется, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDriving.

Дабы исправить ситуацию, предлагаем вашему вниманию пару видеообзоров с ценами на подержанные бусы в Литве. Среди представленных моделей – популярные VW Trasporter, Mercedes Sprinter, Renault Trafic и другие фургоны.

Читайте также: Во Франции создали беспилотные школьные автобусы. Видео

Цены – самые разные. Есть весьма дешевые машины, до 5 тыс. евро, а есть и “сравнительно дорогие” – например, свежий Мультиван за 16 тыс. евро. В общем, выбор весьма разнообразный – “на любой вкус и цвет”!

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: микроавтобусы, евробляхи

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
     813
     0

Похожие новости по теме

Во Франции создали беспилотные школьные автобусы. Видео Во Франции создали беспилотные школьные автобусы. Видео

Вместимость транспорта составляет 12 человек.

В Сети показали самые необычные самодельные авто в Украине. Видео В Сети показали самые необычные самодельные авто в Украине. Видео

Эти восемь странных автомобилей созданы украинскими умельцами.

Эмигрант показал, какие авто уничтожают в Норвегии. Видео Эмигрант показал, какие авто уничтожают в Норвегии. Видео

Жители Норвегии активно переходят на электромобили.

В Украине разработали автобус на метане. Видео В Украине разработали автобус на метане. Видео

Автобусы уже готовы сотнями покупать в Египте и Грузии.

Составлен рейтинг самых плохих дорог в Украине. Видео Составлен рейтинг самых плохих дорог в Украине. Видео

Предлагаем вашему вниманию видеоролик, где показана дорога, состояние которой поистине шокирует.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх