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Названы цены подержанных микроавтобусов на "евробляхах". Видео
Пригнать автобус из Литвы - выгоднее, чем покупать в Украине.
Сейчас в Украине много говорят о б/у авто из Европы, поэтому в основном наши граждане осведомлены о ценах на легковые нерастаможки. А вот с микроавтобусами все немного обстоит иначе: такие машины интересны украинцам, но в их стоимости мало кто ориентируется, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDriving.
Дабы исправить ситуацию, предлагаем вашему вниманию пару видеообзоров с ценами на подержанные бусы в Литве. Среди представленных моделей – популярные VW Trasporter, Mercedes Sprinter, Renault Trafic и другие фургоны.
Читайте также: Во Франции создали беспилотные школьные автобусы. Видео
Цены – самые разные. Есть весьма дешевые машины, до 5 тыс. евро, а есть и “сравнительно дорогие” – например, свежий Мультиван за 16 тыс. евро. В общем, выбор весьма разнообразный – “на любой вкус и цвет”!
Сейчас в Украине много говорят о б/у авто из Европы, поэтому в основном наши граждане осведомлены о ценах на легковые нерастаможки. А вот с микроавтобусами все немного обстоит иначе: такие машины интересны украинцам, но в их стоимости мало кто ориентируется, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDriving.
Дабы исправить ситуацию, предлагаем вашему вниманию пару видеообзоров с ценами на подержанные бусы в Литве. Среди представленных моделей – популярные VW Trasporter, Mercedes Sprinter, Renault Trafic и другие фургоны.
Читайте также: Во Франции создали беспилотные школьные автобусы. Видео
Цены – самые разные. Есть весьма дешевые машины, до 5 тыс. евро, а есть и “сравнительно дорогие” – например, свежий Мультиван за 16 тыс. евро. В общем, выбор весьма разнообразный – “на любой вкус и цвет”!
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