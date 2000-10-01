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В Китае продемонстрировали зрелищный подрыв моста. Видео

В Китае продемонстрировали зрелищный подрыв моста. Видео Мост демонтировали из соображений безопасности.

В китайской провинции Цзянси при помощи контролируемого взрыва в течение нескольких секунд был демонтирован мост через реку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Мост простирался над рекой Гань в городском округе Цзиань. Его длина составляла 1577 метров.

Решение о демонтаже моста было принято, так как он стал небезопасен для транспортных потоков.

Местные власти ранее утвердили план по демонтажу 23-летнего моста, несмотря на недавно проведенный на нем ремонт и усовершенствования, поскольку все предпринятые меры не смогли улучшить безопасность конструкций.

За процессом снесения моста наблюдали сотни местных жителей. В общей сложности было использовано несколько тонн взрывчатки.

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Строительство моста стартовало в сентябре 1993 года. Он был открыт для транспорта в декабре 1995 года.



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 Теги: мост, демонтаж

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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