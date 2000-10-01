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Игры с огнем в турецком ресторане закончились пожаром. Видео

Игры с огнем в турецком ресторане закончились пожаром. Видео Количество пострадавших составило пять человек.

В развлекательном заведении Nusret в Стамбуле во время огненного шоу с блюдами начался пожар, в результате которого пострадали пять человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на New-s.

Инцидент произошел в ресторане шеф-повара Нусрет Гекчен. Гекчен славится своей необычной манерой посыпки блюд солью и другими экзотическими способами подачи блюд.

По предварительным данным, во время огненного шоу официант перепутал добавки для стейков, которые готовились на огне, вследствие чего пламя разгорелось значительно сильнее и перешло на посетителей, сидящих у барной стойки.

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В результате пострадали два официанта и три посетителя - туристы из Чехии. Пострадавшие получили серьезные ожоги и были госпитализированы.

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 Теги: Турция, ресторан, пожар

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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