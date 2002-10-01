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Катя Осадчая сфотографировалась с известным актером

Катя Осадчая сфотографировалась с известным актером Ведущая встретилась со звездой "Игры престолов".

Накануне звезда поделилась в своем Инстаграме фото с Джейми Ланнистером из "Игры престолов", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.

"Зима уже близко, как говорится! Звезда телесаги "Игра престолов", датский актер Николай Костер-Вальдау!", - говорится в подписи.

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Фото было сделано в столице Франции, и вскоре поклонники "Светской жизни" смогут увидеть любимого актера в новом эпизоде программы в Париже.

Катя Осадчая сфотографировалась с известным актером
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 Теги: Катя Осадчая, фото

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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